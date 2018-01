BCP lança tarifa com desconto de até 70% A BCP Telecomunicações lançou nesta última Segunda-feira, dia 10, a tarifa promocional TOP 5 BCP, que garante descontos nas ligações efetuadas entre celulares da operadora. Os descontos atingem até 70% do valor da tarifa, dependendo do plano e do uso do celular. Todos os clientes BCP Alô Fácil (pré-pago) e BCP Link (pós-pago) poderão escolher até cinco números de celulares BCP, habilitados na Grande São Paulo (DDD 11), pré ou pós-pago, para cadastrar e obter tarifas com descontos nas ligações realizadas para estes números. Para conseguir a tarifa mais barata, o cliente deve ligar para *611( Central de Atendimento da BCP) e cadastrar até cinco números da BCP São Paulo. Para o usuário do celular BCP Alô Fácil a tarifa cairá de R$ 1,20 para R$ 0,40 por minuto de uso. Já para clientes do BCP Link, plano Básico, por exemplo, o valor da tarifa cai de R$ 0,61 para R$ 0,25. A tarifa promocional vai até o dia 31 de dezembro deste ano e não é válida para os clientes habilitados nos Planos Família e Corporativos.