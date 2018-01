BCP lançará serviço de compra pelo celular A BCP, operadora pela banda B na região metropolitana de São Paulo e em seis estados do Nordeste, coloca em funcionamento no primeiro trimestre de 2002 uma plataforma de billing (sistema de cobrança). Com essa medida, ela pretende comercializar serviços que não sejam exclusivamente de voz. Segundo o vice-presidente de operações da BCP, Carlos Roberto Boschetti, a nova plataforma dará aos clientes a possibilidade de adquirir, pelo celular, produtos ou serviços os mais diversos, como combustível ou assinatura de um jornal, mediante cobrança na conta telefônica. A BCP espera fechar parceria com um agente financeiro, que pode ser uma administradora de cartão de crédito. A parceria permitiria à BCP evitar um problema legal, pois a legislação assegura ao assinante o direito de não pagar por cobranças com as quais ele não concorde, sem que a operadora possa interromper a prestação do serviço. Segundo Boschetti, a associação com um agente financeiro solucionaria a questão, pois não caberia à BCP a cobrança dos demais créditos que não se relacionassem à voz.