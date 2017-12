BCP: novos clientes ganham carregador e créditos A BCP Telecomunicações está dando a seus novos clientes em São Paulo e nos seis estados do Nordeste, áreas onde atua, carregadores veiculares. Além dos carregadores veiculares, os novos clientes da operadora em São Paulo também ganham créditos para conversação no mesmo valor de um celular pré-pago. Os clientes que optarem pelos aparelhos pós-pagos ganham descontos mensais na conta durante 1 ano, além de serviços inteligentes gratuitos por 30 dias e seguro do aparelho grátis por 60 dias. A promoção vai até o dia 23 de julho. Comprando qualquer um dos treze modelos de celulares oferecidos pela operadora, BCP Alô Fácil (o pré-pago) ou BCP Link (pós-pago), o cliente terá direito aos carregadores veiculares. Os clientes que optarem pelo BCP Alô Fácil, os celulares custam de R$ 199,00, o modelo Ericsson A1228, a R$ 849,00, preço do Nokia 8260. Os créditos para conversação têm o mesmo valor dos aparelhos e são válidos por 30 dias. Pelo mesmo período, os usuários também ganham o serviço de identificador de chamada. Os celulares BCP Link custam de R$ 199,00 a R$ 699,00 e os clientes ganham 30 dias de serviços inteligentes do kit Connect Vox como Olho Mágico e o Digimail, serviço de envio de mensagens de texto e e-mails pelo celular.