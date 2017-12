BCP: novos serviços para clientes WAPT Os clientes do sistema WAPT da BCP poderão comparar preços de livros, CD´s, DVD´s, celulares e de produtos eletrônicos e de informática pelo aparelho celular. A BCP fechou um acordo com o site Sniffy e colocará a disposição na tela do celular informações sobre mais de 80 mil produtos em tempo real e a indicação da melhor opção de compra. O novo serviço está disponível para os clientes WAPT da operadora em São Paulo e nos seis estados do Nordeste (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte). Outra novidade para os clientes da BCP, exclusivamente em São Paulo, é o site WAP do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP). Com este serviço, o cliente poderá inserir o número do processo e consultar seu andamento nas comarcas de mais 30 municípios.