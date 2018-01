BCP passa a cobrar por serviços inteligentes A operadora de telefonia celular BCP alterou a prestação dos serviços inteligentes no sistema pré-pago de celulares. O que até hoje era oferecido como promoção na compra dos créditos de recarga passa a valer agora como serviço contratado pelo cliente, com tarifa diária. Os serviços inteligentes são o olho mágico (visualização do número do telefone de origem da chamada), chamada em espera e digimail (mensagem de texto originada ou recebida de outro celular BCP). Tarifas promocionais até dezembro O serviço olho mágico custa R$ 0,36 por dia. A chamada em espera custa R$ 0,12 por dia. Com ela, o usuário poderá aceitar uma nova chamada enquanto fala ao telefone. O DigiMail permite ao cliente BCP Alô Fácil enviar mensagens de texto de seu celular para qualquer outro celular BCP. Até 31 de dezembro, o serviço terá tarifa promocional de R$ 0,22 por dia. Até essa data, o cliente que tiver contratado o serviço terá direito ao envio de quatro mensagens diárias de texto de seu celular para qualquer celular BCP. Mensagens de texto recebidas não serão cobradas. Mensagens adicionais enviadas custarão R$ 0,20. Esses valores valem para São Paulo (DDD 11) e não são os mesmos cobrados na outra área coberta pela BCP, correspondentes aos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.