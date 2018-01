BCP: pré-pago com recarregamento automático Os clientes de São Paulo da BCP Telecomunicações com conta corrente em bancos interligados à rede Banco24Horas passam a contar agora com o recarregamento automático de créditos para celulares pré-pagos. No caso da Telesp Celular, os clientes já possuem postos para recarregamento automático de celulares pré-pagos desde o lançamento da linha Baby, em abril de 1999. Na BCP os créditos podem ser realizados nos valores de R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00 e R$ 100,00, com validade para 90 dias, em lojas de shoppings, postos de gasolina, padarias, hotéis. Basta passar o cartão bancário em qualquer um dos terminais da B.I.S. Telecomunicações. Os créditos serão automaticamente lançados no celular e o valor debitado na conta corrente, sem precisar de cartão. Telesp Celular A Telesp Celular já possui postos para recarregamento automático dos celulares pré-pagos desde o lançamento da linha Baby, em abril de 1999. Os postos estão distribuídos em todo o Estado de São Paulo, nos principais shoppings, aeroportos, hipermercados, postos de gasolina e nas lojas da Telesp Celular. Os clientes da operadora que possuem conta corrente na rede Banco 24Horas também podem recarregar pela Internet, por telefone e nos caixas eletrônicos da instituição.