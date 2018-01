BCP: promoção para ligações no horário noturno A BCP Telecomunicações estendeu até o dia 31 de março a adesão ao Pacote Noturno, promoção lançada em novembro. A promoção beneficia os clientes que optam pelo horário reduzido para fazer ligações mais demoradas. O pacote custa R$ 24,00 e garante 150 minutos de conversação. O cliente tem direito a um pacote adicional de minutos que deverá ser utilizado de segunda-feira a sábado das 21h01 às 6h59, e aos domingos e feriados nacionais durante todo o dia. No plano BCP50, por exemplo, nas chamadas feitas de um celular para outro durante o horário normal, de segunda a sexta das 7h às 21h, o preço por minuto falado é de R$ 0,53. No horário reduzido, este valor cai para R$ 0,37. Com o Pacote Noturno, o usuário pagará R$ 0,16 e não mais R$ 0,37 pela tarifa, o que significa um desconto total de 70% na ligação. A tarifa de R$ 0,16 é válida para as ligações de celular para telefone fixo de celular para celular dentro da área de cobertura da BCP, em São Paulo.