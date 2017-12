BCP prorroga promoção de Dia dos Namorados A BCP Telecomunicações estendeu até o próximo dia 21 de junho a promoção Dia dos Namorados. A pessoa que comprar um celular pós-pago ou um pré-pago da operadora poderá fazer, durante um mês, ligações gratuitas para um outro celular BCP de São Paulo. O período para fazer as ligações livres de tarifação foram prorrogadas do dia 13 de julho para o dia 21 de julho. Os clientes poderão fazer o cadastramento do outro número BCP até o dia 22 de junho. Para o usuário que optou pelo BCP Link - o serviço pós-pago da operadora - o cadastramento será feito na própria loja, no ato da compra. Para quem escolheu um BCP Alô Fácil, o pré-pago, a inclusão do número poderá ser feita pelo seu próprio celular. A promoção Dia dos Namorados mantém os preços dos celulares inalterados, em relação à última campanha do Dia das Mães. Os aparelhos BCP Link saem a partir de R$ 99,00 e os celulares BCP Alô Fácil, como o modelo Ericsson A1228, a R$ 199,00.