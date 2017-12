BCP prorroga promoção que dá carregador veicular A BCP Telecomunicações prorrogou a promoção que oferece a seus novos clientes carregadores veiculares. Além dos carregadores veiculares, os novos clientes da operadora em São Paulo também ganham créditos para conversação no mesmo valor de um celular pré-pago. Os clientes que comprarem aparelhos pós-pagos ganham descontos mensais na conta durante 1 ano, podendo chegar ao valor do celular de R$ 599,00, dependendo do plano de preço, além de serviços inteligentes gratuitos por 30 dias e seguro do aparelho grátis por 60 dias. A promoção Energia BCP começou no dia 26 de junho e foi prorrogada até o dia 26 de julho. Comprando qualquer um dos treze modelos de celulares oferecidos pela operadora, BCP Alô Fácil (o pré-pago) ou BCP Link (pós-pago), o cliente terá direito aos carregadores veiculares. Para utilizar o acessório, basta plugar o carregador no acendedor do carro e recarregar o aparelho. Os clientes que comprarem o BCP Alô Fácil, os celulares custam de R$ 199,00, o modelo Ericsson A1228, a R$ 849,00, preço do Nokia 8260. Os créditos para conversação têm o mesmo valor dos aparelhos e são válidos por 30 dias. Pelo mesmo período, os usuários também ganham o serviço de Olho Mágico, o identificador de chamada. Os celulares BCP Link custam de R$ 199,00 a R$ 699,00 e os clientes ganham 30 dias de serviços inteligentes do kit Connect Vox como Olho Mágico e o Digimail, serviço de envio de mensagens de texto e e-mails pelo celular, além de 60 dias gratuitos do Plano de Proteção BCP, o seguro do celular.