BCP reajusta planos básicos em 9,9% A BCP Telecomunicações anunciou que suas tarifas do Plano Básico serão reajustadas em 9,9%, em média. O percentual ficou abaixo dos 16% autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para as empresas celulares. Segundo a companhia, os valores cobrados nos Planos Inteligentes não serão alterados. No BCP 50, por exemplo, assinatura mensal custa R$ 55,84 e o cliente tem direito a 50 minutos de conversação. O minuto adicional custa R$ 0,41.