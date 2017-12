BCP vende dois celulares pelo preço de um A BCP Telecomunicações está vendendo dois celulares pelo preço de um na promoção "De amigo para amigo BCP". A promoção vai até o dia 31 de dezembro. O aparelho Ericsson A1228d sai por R$ 149,50, cada um.. Fora da promoção, o celular custa R$ 299,00. O interessado deve comprar junto com um amigo os celulares em qualquer uma das 17 lojas da operadora ou nos agentes autorizados e preencher um cupom de que dá o direito de participação na promoção. Juntos, os dois amigos poderão adquirir os aparelhos que serão habilitados no sistema pós-pago. O pagamento dos aparelhos pode ser parcelado em até seis vezes sem entrada. O consumidor pode participar da campanha sozinho, desde que adquira os dois aparelhos, habilitando-os em seu nome. Na compra, os clientes levam também o kit BCP de Natal, com um panetone Bauducco, um CD com músicas natalinas e uma sacola exclusiva. O aparelho Ericsson A1228d, possui menu em português - que pode ser configurado em cinco outros idiomas -, memória para 200 nomes e números de telefones e 25 toques de campainha, incluindo 21 tons musicais.