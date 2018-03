BCs apontam emergentes como motores do crescimento Os mercados emergentes vêm sendo um dos motores do crescimento da economia mundial e compensando em parte a desaceleração da economia americana em 2007. Essa foi uma das principais conclusões da reunião dos maiores bancos centrais do mundo, que se realiza na Basiléia, na sede do Banco de Compensações Internacionais (BIS). Os xerifes das finanças internacionais não excluem nem mesmo que o ano repita o mesmo crescimento atingido em 2006, de 5,1%. "Depois de um 2006 muito bom, poderemos ver uma repetição da situação em 2007", afirmou Jean Claude Trichet, presidente do Banco Central Europeu e que atua como porta-voz dos maiores bancos do mundo. Segundo ele, o ritmo de crescimento poderia ser mantido até mesmo em 2008, se os diversos governos forem "sábios" em suas políticas. Para Trichet, os países emergentes, principalmente na Ásia, estão tendo um impacto importante no desempenho mundial. Entre os riscos, porém, o presidente do BCE aponta para a possibilidade de medidas protecionistas, inflação gerada pelo preço do petróleo ou uma reapreciação da percepção do risco no mercado financeiro. "Mas essas probabilidades de que esses riscos de materializem são baixas. Mesmo assim, precisamos nos manter vigilantes. Não podemos cantar vitória", completou Trichet. Durante a reunião, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, apresentou aos demais banqueiros a situação do Brasil. Rodrigo Rato, diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), também esteve presente.