BCs europeus reforçam cooperação em caso de crise O Banco Central Europeu (BCE) anunciou, ontem, a assinatura de dois acordos com objetivo de melhorar a troca de informação entre as autoridades bancárias e os bancos centrais do sistema europeu e criar a cooperação para a gestão de uma crise financeira. O documento foi ratificado pelos representantes dos bancos centrais dos quinze países da União Européia (UE). Em caso de crise, o documento dos 15 afirma que "a comunhão de informações é a condição necessária à uma gestão eficaz de crise". Entre outros pontos, o BCE quer garantir a troca de informações relativas a empréstimos entre os países. O acordo prevê a criação de uma Central de Riscos Comuns, onde, depois de um período de experiência de dois anos, um banco alemão, por exemplo, teria acesso diretamente aos dados de uma empresa italiana. Atualmente, os dados que permitem uma análise de risco de crédito são disponiveis somente em nível nacional. A assessoria de imprensa do BCE garantiu que as medidas para a gestão de crise não foram tomadas em razão do iminente conflito bélico no Iraque, mas como resultado de dois anos de cooperação. O BCE reforça que os acordos foram elaborados sobre o documento ratificado pelo Conselho de ministros europeus de economia e finanças (Ecofin) de julho de 2001, que recomenda às autoridades bancárias que disponham de informações confiáveis e rápidas sobre as instituições financeiras nacionais.