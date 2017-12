BDR valoriza-se 3,5% no Ibovespa Na primeira semana no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o boletim de subscrição do Brazilian Depositary Receipts (BDRs) - recibos lastreados em ações - da Telefónica valorizou-se 3,5%. A cotação inicial de R$ 40,00, na segunda-feira, terminou a sexta-feira em R$ 41,40. No primeiro pregão, no dia 3, o BDR fechou estável, cotado em R$ 40,00, devido a uma forte pressão vendedora sobre o papel. Os fundos de ações passivos - que acompanham a carteira do Ibovespa - tiveram que vender os BDRs, pois são papéis que não fazem parte do Índice. Sem o ajuste, o BDR teria subido, acompanhando a alta de 4,4% das ações da Telefónica na Bolsa de Madri. No decorrer da semana, as operações de arbitragem deram o tom dos negócios com BDR. São negócios feitos por investidores que querem ganhar com a diferença do valor do papel da Telefónica aqui e no exterior (veja mais informações no link abaixo). Perspectivas para os BDRs Os movimentos de arbitragem vão sustentar as cotações do BDR, que, por ser classificado como um papel estrangeiro, foi desconsiderado pelos fundos de pensão, um dos principais investidores do mercado de ações. Com ele na carteira, perderiam a isenção do Imposto de Renda. Para manter esse tipo de cliente, boa parte das instituições financeiras optou por não negociar o BDR, mesmo em fundos de ações ativos - que tem por objetivo superar o Ibovespa. Os boletins de subscrição dos BDRs da Telefónica serão negociados na Bolsa até quinta-feira, quando o Bradesco, banco custo diante da troca das ações da Telesp e Tele Sudeste Celular, deverá ter concluído a emissão dos BDRs. Quem optou pelo seu sistema de troca seguido da venda dos BDRs vai receber o dinheiro até sexta-feira.