Bear altera recomendação para papéis de bancos O Bear Stearns rebaixou a recomendação para os papéis do Bradesco e Unibanco, que era de compra, para atrativa. A corretora também alterou a recomendação para os papéis do Itaú, elevando-a de atrativa, para compra. As alterações foram anunciadas após um ajuste que a corretora fez em suas estimativas de ganho para as instituições diante de mudanças nas perspectivas econômicas brasileiras. As informações são da Dow Jones