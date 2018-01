Bear eleva recomendação de Duratex PN O Bear Stearns elevou a recomendação das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Duratex de neutra para atrativa, com preço-alvo de US$ 40,00, sem prazo definido para que essa meta seja atingida. O analista David Wheeler afirmou que o cenário para as operações da empresa em 2001 está bastante positivo. Segundo ele, a redução das taxas de juros no País favorece os setores de produção de móveis e de construção civil, que são as duas principais áreas de atuação da companhia. Ele destacou que a empresa já conseguiu elevar em quatro pontos porcentuais a sua margem de Ebitda em 2000 devido ao processo de redução de custos e ao incremento das vendas de produtos com maior valor agregado. Além do aumento da demanda, o analista lembrou que a nova planta de processamento de madeira, que vai atingir sua capacidade total este ano, elevará a produção em 47%. O aumento da produção permitirá que a empresa eleve sua participação de mercado de 20% para 24%, afirmou. Com relação à divisão Deca, o analista disse que a divisão de metais deve apresentar um aumento de 20% na produção nos próximos dois anos, elevando a participação de mercado de 20% para 21%. Já a divisão de cerâmicas deve apresentar crescimento de 28% da produção, graças aos projetos de expansão da empresa. A participação no mercado de cerâmica deve subir de 15,5% para 19% em dois anos, segundo projeções do analista.