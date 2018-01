Bear eleva recomendação de eletropaulo PN O Bear Stearns elevou a recomendação das ações preferencias (PN, sem direito a voto) da Eletropaulo de "neutra" para "atrativa". Os analistas Rowe Michels, Hector Neyra e Lilyanna Yang afirmaram que as ações companhia deverão ter uma das maiores valorizações do setor de distribuição de energia este ano. Além disso, a empresa deverá continuar pagando um bom volume de dividendos. Eles estimam um pagamento de US$ 5,50 por mil ações em 2001, o que corresponde a um ganho em dividendos de 9,9%. Eles destacaram o sucesso da rolagem da dívida de curto prazo, que reforça a estimativa de dividendos. Eles esperam que a empresa consiga rolar suas dívidas em 2001 e 2002. A expectativa deles é de que o pagamento de dividendos cresça nos próximos anos, atingindo US$ 8,37 por mil ações em 2002, o que equivale a um dividend yield de 15,1%. Os analistas acreditam também que a Light deverá vender a sua participação na Eletropaulo por um preço atrativo, de cerca de US$ 1,5 bilhão. Além disso, a possibilidade de fechamento do capital da companhia pode trazer um bom prêmio aos minoritários. Os analistas projetaram ainda uma redução de tarifas a partir de 2003, mas acreditam que isso não prejudicará muito a empresa, pois a diferença de preços entre a energia que a Eletropaulo compra e o preço de venda (VAD) deverá cair 7,7% no ano em 2003.