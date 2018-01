Bear Stearns eleva ações brasileiras A Bear Stearns elevou sua recomendação para as ações brasileiras, de "underweight" (peso abaixo da média do mercado), com viés negativo para "marketweight" (peso na média do mercado), com viés neutro. O banco norte-americano de investimentos observou que as nomeações anunciadas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de "personalidades com credibilidade e a supressão simultânea de elementos mais radicais do PT fornecem o tão esperado choque de confiança ao mercado brasileiro". O mercado gostou das nomeações em importantes postos do setor econômico. "A maior confiança é refletida nas rolagens da dívida pública", afirma a Bear Stearns. O crescimento da provisão de caixa desacelerou, as rolagens de dívida pública prolongaram vencimentos e o prêmio dos juros sobre o benchmark doméstico declinou nas últimas semanas. Esse fatores tornam o rally "mais sólido" do que o rally em outubro em ativos brasileiros. Contudo, a Bear Stearns continua "preocupada com o fato de que a nova administração enfrentará problemas políticos na implementação de reformas estruturais necessárias e pode questionar se as recentes nomeações são fundamentadas em convicção política ou na necessidade de apaziguar os mercados". A lista da Bear Stearns é ampla e inclui ações da Ambev, Aracruz, Copel, Embraer e algumas empresas de telecomunicações.