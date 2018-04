Bear Stearns eleva recomendação de ações brasileiras A Bear Stearns elevou sua recomendação sobre as ações brasileiras, após o acordo firmando entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI), no valor de US$ 30 bilhões. O banco disse que aumentou sua recomendação no médio prazo para "market weight com perspectiva neutra, porém com tendência seletiva" de "não mais que market weight, com tendência defensiva". "Estamos encerrando nosso cepticismo no médio prazo com relação às ações brasileiras, uma visão suportada por nós em 2002", disse Thierry Wizman, analista da Bear Stearns. Wizman observou que o pacote de ajuda concedido pelo FMI ao Brasil deverá melhorar a dinâmica política no país, restringir as discussões sobre um possível "default" da dívida e estimular o financiamento privado no curto prazo. A Bear Stearns recomenda aos investidores que tenham adotado uma posição defensiva com relação ao Brasil que considerem direcionar-se para um portfólio mais agressivo, centrando-se sobre as ações que possuem sólidos fundamentos e aquelas associadas com a demanda doméstica. As ações recomendadas incluem a Petrobrás, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Banco Bradesco e Tele Norte Leste Participações.