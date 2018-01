Bear Stearns eleva recomendação de bancos brasileiros A Bear Stearns elevou sua recomendação para as ações de bancos brasileiros a marketweight (peso do mercado), de underweight (abaixo do peso do mercado), citando a sólida perspectiva de lucratividade e os baixos preços dos ativos das instituições, em relação a outras latino-americanas. Ao mesmo tempo, a Bear reduziu a recomendação aos bancos chilenos para underweight, de marketweight. A queda de 12% no preço das ações dos bancos brasileiros na última semana foi resultado, segundo a Bear, de cautela dos investidores em relação à economia global. A Bear Stearns espera que os bancos brasileiros registrem "sólida lucratividade" nos números do quarto trimestre. As instituições projetam retorno total médio de capitalização de mercado de 33,5%, próximo aos 36,3% oferecido por todos os bancos latino-americanos avaliados pela Bear. Os bancos chilenos oferecem apenas 20,6% de retorno total, tornando-os menos atraentes. A Bear Stearns reiterou a recomendação overweight (acima do mercado) aos bancos mexicanos.