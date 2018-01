Bear Stearns eleva recomendação de Usiminas A Bear Stearns elevou a recomendação das ações da Usiminas de "underperform" (desempenho inferior à média do mercado) para "peer perform" (desempenho igual ao de empresas do mesmo setor) por conta do sólido resultado preliminar divulgado ontem sobre os números do quarto trimestre, as expectativas de uma contínua sólida perspectiva sobre a demanda/preços e menor preocupação com relação ao balanço patrimonial. A receita de US$ 627 milhões ficou 8% acima da previsão da Bear Stearns e subiu 16% em relação ao quarto trimestre do ano passado. A maior surpresa para a Bear Stearns foi o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 271 milhões, mais que o dobro em relação a mesmo período do ano anterior e 30% acima da estimativa da Bear Stearns, a qual afirma que necessitar verificar toda a demonstração do resultado da empresa para avaliar a natureza e a sustentabilidade do aumento. A Bear Stearns continua assumindo margens elevadas em 2003 (em média 31,9%), porém significativamente menores em relação ao quarto trimestre de 2002 devido a maiores custos de importação, menores preços de exportação no segundo semestre e taxa de câmbio mais forte, embora a previsão da Bear Stearns de um Ebitda de US$ 696 milhões pareça conservadora.