Bear Stearns melhora recomendação para CSN e rebaixa CST A corretora e banco de investimentos Bear Stearns fez um reposicionamento de seus ratings para as companhias de aço e ferro do Brasil. O banco de investimentos elevou a Companhia Siderúrgia Nacional (CSN) de "peer perform" (desempenho no mesmo nível de outras empresas do setor) para "outperform", estabelecendo uma meta de preço de US$ 15,26 para os ADRs da companhia. Em relação à Companhia Siderúrgia de Tubarão (CST), a Bear Stearns rebaixou a recomendação de "outperform" para "undeperform". As recomendações de "outperform" para Gerdau, "peer perform" para CVRD e "underperform" para Usiminas ficaram inalteradas.