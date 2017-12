Bear Stearns recomenda compra de Gerasul O Bear Stearns está recomendando a compra das ações ordinárias - com direito a voto - da Gerasul. A analista da instituição, Lilyanna Yang, acredita que a controladora belga Tractebel, dona de 70,5% do capital social da empresa, está analisando a possibilidade de realizar uma oferta pública de compra das participações dos demais acionistas na sua controlada chilena, Inversora Electrica Andina. Segundo informação que está circulando pela imprensa chilena, a operação faria parte de uma estratégia da controladora da Tractebel, a Suez Lyonnaise des Eaux, de comprar os papéis em poder dos minoritários de todas as suas subsidiárias. Sendo assim, essa política deveria ser estendida à Gerasul. Yang apontou que o valor dos papéis no mercado está 62% abaixo do preço pago no processo de privatização da empresa. A Tractebel já havia realizado uma oferta pública, em outubro de 98, para elevar a participação na Gerasul, ao preço de R$ 1,40. Atualmente, a cotação no mercado está em torno de R$ 2,50. No entanto, a instrução 299 da CVM impõe uma restrição à realização de nova oferta pública antes de completar dois anos da primeira. Por isso, se a Tractebel quiser realizar outra oferta terá de estendê-la para os investidores que participaram da operação realizada em 98. Esses investidores teriam de receber a diferença entre os preços das duas ofertas, o que pode desestimular a empresa a concretizar a operação, pois representaria um gasto adicional de R$ 32 milhões. Essa é a diferença entre o valor pago na primeira oferta e o fechamento dos papéis ontem. Gerasul tem potencial de valorização de 37,69% Lilyanna ressaltou que a recomendação de compra para as ações de Gerasul não estão baseadas apenas na expectativa de uma oferta. Ela disse que a companhia possui "ótima geração de caixa" e deve se beneficiar bastante quando houver a desregulamentação do setor. Ela projetou um lucro de US$ 41 milhões para 2000 e tem como preço justo para a ação US$ 1,92. Esse valor representa um potencial de valorização de 37,69%.