Bear Stearns: recomendação neutra para Cesp O Bear Stearns reduziu sua recomendação para Cesp de atraente para neutra. A instituição disse que a alteração está fundamentada na recente alta expressiva dos papéis e na queda dos dois últimos dias, em função de esclarecimentos do governo do estado de São Paulo de que a empresa não está realizando nenhuma operação para solucionar a questão da sua dívida de R$ 6,7 bilhões. O Bear Stearns lembrou que mesmo com as quedas de hoje e de ontem, o preço atual dos papéis preferencias (R$ 19,90) ainda está bastante acima das cotações do final de junho (R$ 12,35) e do final de 1999 (R$ 8,90). Apesar do montante elevado do débito da Cesp, o banco acredita que a privatização da companhia é possível. Na opinião da Bear Stearns, a empresa será beneficiada com aumentos nas tarifas, que devem ocorrer com a abertura gradual do mercado nacional de energia elétrica. Outro ponto destacado pelo relatório é a decisão do governo federal de pulverizar a venda da Eletrobrás. A medida torna a Cesp uma aquisição muito atraente para grandes grupos internacionais interessados no controle de empresas do setor elétrico brasileiro. As informações são da Agência Dow Jones.