Bears Stearns eleva recomendação da Embraer O banco de investimento Bears Stearns elevou sua recomendação para a Embraer de "atrativa" para "compra", em meio à reestruturação do setor de aviação e à recente queda nos preços das ações da companhia. Em comunicado, o banco justificou a alteração citando a reestruturação da AMR Corp, unidade da American Airlines, que vai envolver a aposentadoria de 74 aviões, mas que está adiando a entrada em operação de 35 novas aeronaves este ano mas nenhuma da Embraer. "A probabilidade de cancelamentos/adiamentos nesse setor de subsidiárias de jatos regionais (American Eagle, Express Jet) é remoto e, dependendo de eventos futuros, essas companhias podem até mesmo decidir reforçar essas operações. Desde as últimas notícias sobre a depressão no setor de aviação aérea, com a concordata da US Airways Group, as ações de companhias fabricantes de aviões desabaram, incluindo as da Embraer. Da última sexta-feira até quarta-feira, o preço das ações da Embraer tiveram uma queda total de 23%. Na quinta-feira, a ação se recuperou subindo 1% e, na manhã desta sexta-feira estava avançando forte, com alta de 6,1%, a US$ 25,2. A Bears Stearns colocou o preço da ação em US$ 25,2. Na quinta-feira, a Embraer anunciou uma esperada queda de 51% em seu lucro líquido no segundo trimestre de 2002, para R$ 166,5 milhões, em relação ao ano anterior. Em teleconferência, o presidente da Embraer, Maurício Botelho, confirmou as previsões de entrega de 135 aeronaves em 2002 e de 145 aviões em 2003. E disse ainda que qualquer revisão da previsão seria para cima.