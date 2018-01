Belgas fazem greve em fábrica da Volks devido a incertezas Os trabalhadores da fábrica da Volkswagen (VW) em Bruxelas pararam durante a noite desta sexta-feira em protesto contra a falta de notícias da direção alemã do grupo sobre o possível corte de empregos. A greve começou durante as últimas horas do turno de tarde e se estendeu para o da noite. A fábrica só abrirá na noite de domingo, por isso até então não poderá haver mais interrupções. Um sindicalista explicou hoje à rádio pública RTBF que alguns trabalhadores pararam "com lágrimas nos olhos" frente à falta de notícias do Conselho de Vigilância da VW, que se reuniu na sexta-feira na Alemanha para analisar um plano estratégico e possíveis cortes em algumas fábricas, sobre as quais não anunciou nada. A fábrica da VW em Bruxelas dá emprego direto a 5.400 pessoas, enquanto os dez principais fornecedores de autopeças empregam outros mil trabalhadores. A central belga fabrica 193 mil unidades do modelo Golf, assim como 11 mil do Pólo, precisando produzir um mínimo de 200 mil unidades para ser rentável. O jornal socialista De Morgen considera que a fábrica de Bruxelas foi traída pelo sindicato alemão IG Metall, que teria exigido da direção a repatriação a solo germânico da produção do Golf em troca de outras concessões. Por sua parte, o jornal francófono Le Soir lembra que o fechamento da fábrica tinha sido descartado pelo presidente anterior da VW, Bernd Pischetsrieder, mas ainda se desconhecem os planos do novo responsável pelo grupo, Martin Winterkorn. Na sexta-feira, a empresa anunciou planos de abrir uma fábrica na Índia, onde trabalharão 2.500 pessoas, para a produção de veículos pequenos.