Belgo Mineira demite 140 em Juiz de Fora A assessoria de comunicação da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira confirmou agora hoje a demissão de 140 funcionários, das áreas administrativa e operacional, que a empresa mantinha na Belgo Mineira Participações (antiga Mendes Júnior Siderurgia) em Juiz de Fora (MG). De acordo com as informações divulgadas, a empresa está cumprindo um acordo com a subsidiária Belgo Mineira Bekaert (BMB), que prevê a transferência de uma das linhas de laminação das áreas de trefilaria (produção de arames) e siderurgia (referente à produção de vergalhões de aço para a construção civil), para a unidade da BMB em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A unidade de Juiz de Fora possuía, antes das demissões, um total de 1.320 funcionários. A assessoria informou também que a Belgo continua mantendo os planos de investimentos em Juiz de Fora, que prevê o aumento da capacida de de produção de 700 mil toneladas para 1 milhão de toneladas de aço bruto/ano, equiparando as capacidades nominais das áreas de aciaria e laminação. Segundo a empresa, quando a meta da ampliação for alcançada, novos funcionários poderão ser admitidos. Os empregados demitidos, conforme informou a Belgo, terão plano de assistência médica mantido por um ano, além de um salário para cada 30 meses trabalhados.