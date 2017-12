Bell Canada rompe acordo sobre venda da Vésper A Bell Canada International (BCI) decidiu encerrar o acordo feito com a norte-americana VeloCom para venda de sua participação na Vésper, espelho da Telefônica e da Telemar. Em comunicado, a BCI explica que a VeloCom não notificou que tenha conseguido o financiamento necessário até a data específica do acordo. Segundo a nota, o fim do acordo preserva os direitos contratuais da BCI, enquanto cria flexibilidade para que a empresa busque uma série de alternativas. O acordo entre as partes foi fechado em setembro, quando a BCI decidiu repassar à sócia VeloCom 34,4% de sua participação na operadora, mediante pagamento de US$ 875 mi, a ser feito até fevereiro.