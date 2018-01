BellSouth deve anunciar venda de empresas à Telefónica O grupo de telecomunicações BellSouth Corp. deve anunciar nesta segunda-feira a venda de suas empresas na América Latina para a espanhola Telefónica, afirmou neste domingo uma fonte envolvida nas negociações. Segundo afirmou a mesma fonte à agência de notícias Associated Press, o negócio, de US$ 5,8 milhões, teria sido fechado neste final de semana. A Telefónica é a maior empresa de telefonia da Espanha e da América do Sul; a BellSouth tem 10,5 milhões de clientes na América Latina.