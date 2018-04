Belo Monte não virá ''goela abaixo'', diz Lula

Já se precavendo contra as contestações que cairão sobre o projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assegurou, ontem, em reunião com representantes de movimentos sociais do Rio Xingu, que a obra "jamais será empurrada goela abaixo". O relato foi feito por d. Erwin Krautler, bispo do Xingu e presidente do Conselho Indigenista Missionário, que participou da reunião. Representantes dos moradores, contrários à construção, se reuniram por cerca de três horas com representantes do Ministério de Minas e Energia e da Eletrobrás, e por uma hora com o presidente Lula. Eles alegam que o projeto de Belo Monte afetará diversos povos indígenas que habitam a região, colonos e ribeirinhos, e causará uma explosão migratória de 200 mil pessoas à região. Para o bispo, os estudos ambientais feitos até o momento ainda não chegaram à conclusão sobre o impacto social e ambiental da obra. O governo já admite que o cronograma do projeto deve sofrer atrasos. A estimativa mais atual é de que o leilão de concessão da hidrelétrica ocorrerá no fim de outubro, adiamento de um mês ante a previsão inicial. Para oferecer aos investidores o direito de construir e operar a futura hidrelétrica de cerca de 11 mil megawatts (MW), o governo precisa que o Ibama entregue a licença ambiental prévia da hidrelétrica. O processo, porém, está parado há mais de um mês, por causa de uma liminar da Justiça Federal, no Pará. O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, também está receoso com o cronograma. Ontem, declarou que "é mais fácil subir num pau de sebo do que conseguir licença ambiental para usinas hidrelétricas". "Não tenho dúvidas de que Belo Monte passará por dificuldades. A obra da usina de Estreito (MA), que está sendo tocada hoje, já foi paralisada sete vezes", comentou. Segundo o bispo do Xingu, Lula prometeu que fará novas reuniões e pediu para que a área energética do governo faça uma síntese do projeto, com resposta às questões levantadas pelos movimentos sociais.