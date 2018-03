Ben Bernanke é escolhido o homem do ano pela revista 'Time'

A revista Time nomeou Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve, o homem do ano. "A principal razão é que ele é o mais importante player guiando a mais importante economia do mundo", afirma a revista em seu site.

"Sua liderança criativa ajudou a assegurar que 2009 fosse um período de recuperação e não de depressão catastrófica, e ele ainda exerce um poder incomparável sobre nosso dinheiro, nossos empregos, nossas economias e nosso futuro nacional", prossegue o texto.

"As decisões que ele tomou, e aquelas que ainda tomará, vão formar o caminho para nossa prosperidade, a direção de nossas políticas e nossa relação com o mundo", diz a revista que é parte da Time Warner Inc.

Bernanke superou outros finalistas como o presidente Barack Obama, vencedor do ano passado, Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Steve Jobs, executivo-chefe da Apple, e o atleta Usain Bolt. As informações são da Dow Jones.