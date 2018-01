Ben Bernanke será o novo presidente do banco central dos EUA O presidente dos Estados Unidos George W. Bush anunciou nesta segunda-feira que Ben Bernanke será o sucessor de Alan Greenspan na presidência do Banco Central dos Estados Unidos (o Federal Reserve - Fed). Atualmente, Bernanke ocupa o cargo de conselheiro econômico da Casa Branca. Greenspan está no comando do Fed há 18 anos e vai aposentar-se em janeiro. Após a indicação de Bush, Bernanke disse que terá como prioridade dar continuidade às estratégias de política estabelecidas por Alan Greenspan. Em nota, Greenspan enalteceu a escolha do presidente Bush. "Ben vem com credenciais acadêmicas soberbas e insights importantes a respeito da forma como nossa economia funciona. Eu não tenho dúvidas de que ele será um crédito para a nação como presidente do Fed." Ao anunciar o próximo presidente do Fed, Bush disse que Bernanke é o "homem certo" para construir sobre o legado de Greenspan. "Ele dispõe de um profundo respeito na comunidade financeira global", disse Bush numa breve declaração no Escritório Oval da Casa Branca. "Ele será um notável presidente do Federal Reserve", disse. Confirmação Caso seja confirmado pelo senado norte-americano como presidente do Federal Reserve, Ben S. Bernanke assumirá em 31 de janeiro de 2006, para um mandato de quatro anos à frente da instituição. O vice-presidente do Fed continuará a ser Roger Ferguson, que tem mandato no posto até 28 de outubro de 2007. Os outros ocupantes de cargos na diretoria do Fed são Susan S. Bies, Mark Olson e Donald Kohn. Como a diretoria tem sete integrantes, dois postos continuam vagos. Ao anunciar a nomeação de Bernanke, o presidente George W. Bush não deu qualquer indicação sobre quando essas vagas serão preenchidas. Ainda não está claro quem presidirá a primeira reunião do Comitê de Mercado Aberto do Fed (Fomc) em 2006, marcada para 31 de janeiro, exatamente o último dia do mandato de Alan Greenspan. Além dos sete integrantes da diretoria do Fed, o Fomc é composto pelos presidentes de cinco dos doze Federal Reserve Banks que formam, ao lado da diretoria, o Sistema da Reserve Federal. Quem é Ben Bernanke Ben Bernanke, de 52 anos, tem a reputação de possuir uma "mente perspicaz" em assuntos macroeconômicos e monetários. Foi aluno e professor em Harvard, Princeton e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em recente pesquisa com 104 analistas financeiros foi apontado por 38% como o favorito para suceder Greenspan. Em 2002, ele deixou a área financeira ao aceitar o convite de Bush para fazer parte do Comitê do Mercado Aberto do Federal Reserve, o equivalente ao Comitê de Política Monetária do Banco Central brasileiro. Em junho desde ano, Bush o escolheu para ser seu principal assessor econômico. Em palestras feitas em setembro e outubro deste ano, Ben Bernanke, disse que o crescimento dos EUA está robusto e a criação do emprego, positiva. "Eu não vejo nenhum sinal importante de recessão", disse. Sobre a economia global, ele defendeu mais flexibilidade no câmbio na Ásia e maior crescimento entre os parceiros dos Estados Unidos como medidas fundamentais para reduzir as diferenças comerciais globais. Bernanke ressaltou também que o déficit orçamentário dos EUA já esta caindo e ajudará a reduzir as diferenças entre as economias mundiais.