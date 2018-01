Bendine já foi informado sobre saída da Petrobrás

BRASÍLIA - O presidente em exercício Michel Temer já conversou com o presidente da Petrobrás, Aldemir Bendine, e o informou que trocará o comando da estatal. Na conversa, Temer disse ao executivo que um novo presidente será escolhido em breve, e pediu que Bendine faça a transição do cargo.

O nome mais forte para assumir a Petrobrás é o de Pedro Parente, ex-ministro da Casa Civil e do Planejamento no governo Fernando Henrique. Na iniciativa privada, Parente foi vice-presidente do Grupo RBS de 2003 a 2009 e presidente da multinacional Bunge no Brasil de 2010 a 2014. Segundo fontes relataram à agência Reuters, é possível que o nome de Parente seja anunciado ainda esta semana.

Ex-presidente do Banco do Brasil, Bendine assumiu a Petrobrás em fevereiro do ano passado, em meio ao escândalo de corrupção envolvendo a estatal, investigado na Operação Lava Jato, como uma alternativa para recuperar a imagem do grupo.