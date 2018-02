Bendine pagará R$ 200 mil para encerrar ação O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, fechou acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para escapar de um processo administrativo sancionador por violar o período de silêncio durante a oferta pública de ações da BB Seguridade, em 2013. O executivo vai pagar R$ 200 mil para evitar um julgamento.