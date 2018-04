Benefício acima de um salário terá ajuste só pelo INPC O ministro da Previdência Social, José Pimentel, informou hoje que os benefícios previdenciários com valor superior ao do salário mínimo deverão ser corrigidos, em 2010, apenas conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Ele disse que especulações a respeito de reajustes reais desses benefícios são apenas hipóteses, que fazem parte de negociações que estão sendo travadas no Congresso Nacional.