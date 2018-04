Benefício para fabricante de moto sai esta semana O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, disse que ainda esta semana deve ser anunciada a portaria com as alterações do Processo Produtivo Básico (PPB) para fabricação de motocicletas na Zona Franca de Manaus. O anúncio foi feito durante visita à fábrica da Moto Honda, em Manaus, onde o ministro também se mostrou favorável à redução da cobrança do PIS/Cofins às empresas produtoras de motocicletas, assim como ocorreu com os automóveis.