Benefícios começam a ser pagos Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber hoje o benefício de maio. Este pagamento ainda virá sem o reajuste de 5,81%, concedido para quem ganha acima do piso de R$ 151,00. Os segurados só receberão o benefício reajustado no pagamento de julho, relativo ao benefício de junho. Confira os valores a ser pagos este mês. Piso É o salário mínimo vigente, de R$ 151,00. Pela Constituição, nenhum segurado pode receber como aposentadoria, pensão, auxílio-doença, reclusão ou salário maternidade um valor inferior ao salário mínimo. Acima do piso Quem tem rendimento fixado acima do piso receberá valor idêntico ao pago em maio, relativo ao benefício de abril. O pagamento será feito de acordo com o número final da inscrição do segurado na Previdência Social - último número antes do dígito de controle no cartão magnético - e se estenderá até o dia 14. Veja o calendário completo Dia Final 1 1 2 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 12 8 13 9 14 0 O benefício ficará disponível na agência bancária para o saque pelo segurado pelo prazo de dois meses. Após esse período, o pagamento será bloqueado. Para desbloqueá-lo, o segurado deverá comparecer ao posto da INSS munido de um documento de identificação - carteira de identidade ou profissional, certidão de nascimento ou de casamento - e do cartão magnético ou de um documento em que conste o número do benefício.