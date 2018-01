Beneficios do INSS serão pagos nos 5 primeiros dias úteis O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) regulamentou, por meio de resolução, as novas datas para pagamento de benefícios, a partir de primeiro de abril. As novas datas foram definidas por decreto, em outubro do ano passado. A partir de abril, todos os benefícios serão pagos nos primeiros cinco dias úteis de cada mês e não mais nos dez primeiros dias úteis. Os benefícios de numeração com final 1 e 6 serão pagos no primeiro dia útil de cada mês. Os de final 2 e 7, no segundo dia útil. Benefícios com final 3 e 8, no terceiro dia útil; os de final 4 e 9, no quarto dia e os de final 5 e zero, no quinto dia útil.