Benefícios do PIS sai amanhã Os participantes do PIS nascidos entre 16 e 30 de novembro começam a receber os benefícios do programa amanhã. Na quinta, recebem os aniversariantes da primeira quinzena de dezembro. O abono de R$ 151,00 ou o rendimento das cotas também já está sendo pago aos cotistas cadastrados no PIS nascidos entre 1.º de julho e 15 de novembro e aos funcionários públicos participantes do Pasep com número de inscrição terminado em 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O prazo para o recebimento dos benefícios termina, em todos os casos, em abril de 2001. Tem direito ao abono quem recebeu até dois salários mínimos em 1999, desde que tenha trabalhado com registro em carteira por pelo menos um mês e esteja cadastrado no programa desde 1995. Já os rendimentos são pagos a quem foi inscrito nos programas até outubro de 1988. Até aquele mês as empresas faziam depósitos em conta vinculada do trabalhador, o que formava um saldo em nome dele. É o rendimento sobre esse saldo que é pago a cada ano.