Benefícios para minoritários da Saraiva Desde 1996, a livraria Saraiva vem melhorando sua estratégia de aproximação com os investidores minoritários por meio de divulgação constante de informações sobre a companhia, palestra de apresentação dos números da empresa e viagens ao exterior para exposição da empresa aos acionistas estrangeiros. Além disso, a Saraiva adotou a Internet como seu principal canal de informação com o investidor, o que deu agilidade e amplitude no fornecimento de dados. Com esse objetivo, em março de 2000, a Saraiva fez uma proposta de troca das ações preferencias (PN, sem direito a voto) - classe A pelas preferenciais classe B. A diferença entre os dois papéis é que o acionista detentor de uma preferencial B poderá vender suas ações por, no mínimo, 90% do preço de compra das ações ordinárias (ON, com direito a voto), no caso de troca do controlador da empresa. "Isso é uma garantia para o minoritário, caso o novo controlador queira fechar o capital da empresa, recomprando as ações preferenciais por um preço baixo", explica João Luis Hopp, diretor financeiro do Grupo Saraiva. Quando isso acontece, os minoritários acabam vendendo seus papéis, pois temem que a queda no volume de negócios, que geralmente ocorre depois de um processo de fechamento do capital, provoque uma baixa ainda maior no valor das ações. Estratégia protege investidor do "fechamento branco" Hopp explica que, mesmo que o novo controlador não faça uma operação de recompra das ações preferenciais, ele pode adotar uma postura de "fechamento branco". Isso significa que deixará de enviar informações ao acionista e de expor dados sobre a empresa ao mercado. Isso pode fazer com que o preço das ações caia mais. Na época da troca das ações preferenciais classe A pelas de classe B, os acionistas preferenciais foram consultados sobre a operação e apoiaram a decisão da empresa. Prova disso é que mais de 98% dos investidores trocaram seus papéis. Atualmente há 319.000 ações preferenciais classe A e 14.156.000 classe B negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Empresa quer visibilidade no mercado estrangeiro A empresa está em processo de lançamento de American Depositary Receipts - ADRs - nível I. São papéis de empresa negociados no mercado secundário nos Estados Unidos. O banco custodiante da operação, já aprovada pela Securities and Exchange Commission - SEC, órgão fiscalizador do mercado acionário nos EUA -, será o Bank of New York. A Saraiva aguarda apenas o registro da operação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa faz planos para 2001. Ela pretende adequar-se aos padrões contábeis norte-americanos para poder lançar os ADRs nível II. Esses papéis poderão ser vendidos na Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações do setor de tecnologia - e no índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque.