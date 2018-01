‘Benefícios podem ser cortados’

“Tenho medo de um novo governo tirar os direitos que a gente adquiriu nos últimos anos. A classe mais baixa sente mais na pele os efeitos dessa crise, que causa tanto desemprego. Estão falando que pode ser que ele (Michel Temer) corte alguns benefícios (Bolsa Família e outros) porque o governo não tem dinheiro. A situação está tão feia que não vai ter melhora por enquanto. Quem entrar agora vai ter de resolver uma bomba que já estouraram. Como moro sozinha, consigo aguentar um pouco as pontas e vou me virando com o que recebo do seguro-desemprego. Mas vou me mudar para Formosa, no Estado de Goiás, agora que fui demitida do emprego, onde trabalhava como babá.”