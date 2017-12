Bens do Banco Santos serão leiloados no dia 24 Os ativos físicos do Banco Santos, que se encontra em processo de liquidação extrajudicial, serão leiloados no próximo dia 24 pelo site Superbid. Embora o leilão se encerre no mesmo dia, os lances para aquisição dos bens já podem ser dados a partir de hoje. Entre os bens oferecidos estão notebooks das marcas Sony, Dell e Toshiba, que poderão ser adquiridos por lances mínimos iniciais a partir de R$ 1,5 mil, TVs Plasma de 52" e 42", das marcas Sony, LG e Panasonic, além de centrais de telefonia, mesas de operações financeiras completas, estações de trabalho, aparelhos de fax, mesas de reuniões, sofás, cadeiras e poltronas. Monitores de 17", 15" e 14", de diversas marcas, assim como CPUS (Configuração básica AMD 1,5Gb 256Mb) terão preços mínimos a partir de R$ 100 e R$ 500, respectivamente. Para oferecer os lances é necessário se cadastrar no website do Superbid ou pelo telefone 11 3887 7801.