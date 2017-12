Bens estrangeiros não devem ser confiscados na Bolívia Jornais bolivianos destacaram nesta quarta-feira, em suas edições na internet, que a nacionalização do gás terá sete medidas básicas, segundo o vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia. Nenhuma delas prevê desapropriação ou confisco de bens das empresas estrangeiras em operação no país, entre elas a estatal brasileira Petrobras. As medidas mais drásticas são "castigar todas as empresas que tenham se comportado mal e que não tenham cumprido com seus deveres com o Estado" e controlar uma maior porcentagem das ações das empresas privatizadas a partir de 1996, como disse Garcia, que chegou a citar, neste caso, as companhias Andina, Chaco e Transredes, de acordo com informações veiculadas pelos jornais La Razón e Jornada. Na segunda-feira, o presidente Evo Morales anunciou que a nacionalização será concretizada até 12 de julho. Mas as bases do projeto de nacionalização ainda estão sendo discutidas por uma comissão de técnicos do Ministério de Energia. O banco de investimentos Merril Lynch divulgou hoje um relatório dizendo que ainda é difícil avaliar os impactos econômicos da nacionalização do gás na Bolívia sem conhecer detalhes do projeto. Felipe Leal, analista do banco, considera, porém, que mesmo no pior cenário, que seria o de o governo retomar tudo, desapropriando as empresas estrangeiras em operação no país, o prejuízo para a Petrobras não seria grande, já que sua produção na Bolívia corresponde a apenas 2,4% do seu total. Já o peso da estatal brasileira para a economia boliviana é inversamente proporcional: a Petrobras é hoje a maior empresa da Bolívia, onde já investiu mais de US$ 1,5 bilhão nos últimos 12 anos.