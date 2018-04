Berlusconi que expandir G-8 para incluir emergentes O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, disse que vai buscar expandir o G-8 (grupo dos sete países mais industrializados e a Rússia) para incluir as economias emergentes que mais crescem quando assumir a presidência rotativa do grupo em 2009. Após um encontro hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Berlusconi disse em entrevista à imprensa que quer juntar a China, a Índia, a África do Sul, o México e o Brasil ao G-8, que se tornaria um G-13. Ele disse que a Itália também é a favor de se incluir o Egito; o grupo seria batizado então de G-14. O G-13 ou G-14 representaria cerca de 80% da economia global e a vasta maioria da população mundial, disse Berlusconi. O atual G-8 é composto por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia. As informações são da Dow Jones.