Bernanke admite erro de comunicação O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Ben Bernanke, descreveu, segundo o Financial Times, como "um lapso de julgamento por minha parte" os comentários feitos a uma repórter que chacoalharam os mercados no início deste mês. Além disso, ele prometeu ser mais pontual em suas comunicações no futuro. Essa sua observação fecha um capítulo conhecido como "o caso Bartimoro", ocorrido após a repórter Maria Bartiromo, do canal televisivo de notícias de negócios CNBC, ter noticiado os comentários feitos por Bernanke a um pequeno grupo de jornalistas e banqueiros em um jantar para a imprensa. Maria disse que o presidente do Banco Central americano havia afirmado que os mercados entenderam mal o testemunho dado por ele uma semana antes, e que estava desapontado pelos comentários de que ele não combatia a inflação com muito entusiasmo. A reportagem de Maria, transmitida ao vivo pela TV em um horário próximo ao final do dia comercial, teve um efeito devastador na bolsa de valores. Além disso, a matéria lançou um intenso e progressivo debate sobre as habilidades comunicativas de Bernanke. Comunicação difícil Os mercados em geral vêem o novo presidente do Fed como menos preocupado com a inflação do que seu antecessor Alan Greenspan, mas muitos estrategistas afirmam que esta percepção é o resultado de um discurso de 2002 que é, com frequência, mal interpretado. "Bernanke será mais cauteloso quando conversar com jornalistas no futuro", afirmaram analistas. Hoje, falando para a comissão bancária do Senado, Bernanke teve a cautela de manter a mensagem enviada pelo Fed depois de seu último encontro. "Em nosso comunicado de 10 de maio notamos que havia alguns risco de alta da inflação na economia", disse. "E indicamos que alguma firmeza adicional da política podia ainda ser necessária para lidar com estes riscos". Os mercados se recuperaram nesta terça-feira após consecutivos dias de grandes quedas.