Bernanke alerta para pressão de preços de energia sobre inflação Os preços da energia provavelmente permanecerão altos e a pressão que eles exercerão sobre bens e serviços precisa de acompanhamento cuidadoso, declarou nesta quinta-feira, Ben Bernanke, o presidente do Federal Reserve Bank (Fed), o banco central dos Estados Unidos. Bernanke também afirmou que o Fed continuará atento ao avanço da inflação. "Os aumentos cumulativos nos preços de energia e commodities já foram altos o bastante para que sejam responsabilizados por parte da recente elevação do núcleo da inflação", disse Bernanke. Os comentários do presidente do Fed foram feitos durante discurso preparado no Economic Club of Chicago. Uma cópia de seu pronunciamento foi distribuída a jornalistas em Washington. Trata-se da segunda vez em pouco mais de uma semana que Bernanke comenta o risco inflacionário. O comentário foi feito no âmbito de um discurso sobre as condições do mercado energético nos EUA.