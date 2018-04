Bernanke alivia tensões sobre bancos e bolsa de NY sobe

As bolsas de valores dos Estados Unidos subiram mais de 3% nesta terça-feira, 24, afastando-se dos recordes de baixas em 12 anos atingidos na véspera, após o presidente do banco central norte-americano (Federal Reserve), Ben Bernanke, sinalizar que uma nacionalização dos bancos do país não deve ocorrer no momento. Veja também: As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Bernanke disse que o valor significativo construído pelo bancos seria perdido se eles fossem para o Estado. Em testemunho ao Senado, ele acrescentou que embora haja um momento em que seja necessário fechar alguns bancos, esse não é o caso. As ações dos bancos subiram nesta terça-feira, um dia após notícias de que os Estados Unidos estivessem se preparando para tomar uma parte em ações ordinárias no Citigroup derrubarem os mercados. Os papéis do Citi saltaram 21,5% no dia, para US$ 2,60. Os do Bank of America avançaram 21%, para US$ 4,73. O índice financeiro do S&P teve ganho de 11,4%. "Os comentários de Bernanke animaram os espíritos", disse Hugh Johnson, chefe de investimentos do Johnson Illington Advisors. "Um temor real que os investidores tinham é o setor público ficar envolvido demais com o setor privado." O Dow Jones avançou 3,32%, para 7.350 pontos. O Standard & Poor's 500 teve alta de 4,01%, a 773 pontos e o Nasdaq teve elevação de em 3,90%, para 1.441 pontos. Recuperação no dia O ganho interrompeu uma sequência de seis dias de perdas do S&P. Na segunda-feira, temores sobre o futuro dos bancos levaram o Dow e o S&P 500 para os menores níveis de fechamento desde 1997. A recuperação desta terça-feira foi generalizada. Entre os 30 componentes do Dow, apenas a Microsoft caiu. O componente de energia do S&P avançou 4,7%. A Exxon Mobil e a Chevron estiveram entre os destaques do Dow, depois de o preço do petróleo subir quase 4%. A Exxon avançou 4%, para US$ 72,09, e a Chevron ganhou 3,7%, para US$ 65,28. O petróleo subiu em meio a expectativas de que a oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) será reduzida. O cartel reúne-se em 15 de março. Os investidores também compraram pechinchas no setor de tecnologia. A Apple subiu 3,8% e o Google avançou 4,7%.