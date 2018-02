Bernanke: auditoria no Fed prejudicaria perspectivas de retomada O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, afirmou na sexta-feira que as proposta do Congresso para auditar o Fed e retirar do banco central norte-americano poderes regulatórios como parte das reformas pós-crise poderiam prejudicar as perspectivas para a recuperação econômica e a estabilidade financeira.