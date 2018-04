Bernanke defende medidas agressivas adotadas pelo Fed

Bernanke comparou as políticas do Fed - incluindo as taxas de juro perto de zero e a miríade de programas de crédito - a "colocar o pé no acelerador". Mas ele salientou que, uma vez que a economia se estabilize, o Fed terá de desativar gradualmente seus programas e "deixar a economia fazer o que se espera que ela faça."

Bernanke descreveu vividamente a indignação que sentiu ao ter de resgatar grandes instituições financeiras que fizeram apostas arriscadas. Essas medidas, disse, não se destinavam a ajudar tais instituições, mas estavam ligadas à economia como um todo, tendo em vista a repercussão das falências no sistema financeiro.