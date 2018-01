Bernanke deve enfrentar resistência com democratas A vitória democrata no Congresso norte-americano trará algum incômodo ao presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, dada a grande divergência de opiniões entre a Casa Branca e os democratas em questões relacionadas à economia, disseram analistas ouvidos pela agência Dow Jones. "Não tenho a menor dúvida de que (Bernanke) será pressionado ao longo do tempo para entrar na discussão sobre o orçamento", disse o analista da Lehman Brothers, Ethan Harris. A utilização de meta de inflação, da qual Bernanke é simpatizante, também deve causar polêmica. Alguns democratas acreditam que o Fed deve focar-se na promoção do crescimento, assim como na inflação. Há também os que consideram necessário que o Fed adote uma meta para o emprego, além dos preços, o que é totalmente repelido por Bernanke e outros bancos centrais. Bernanke, por sua vez, defende que a meta de inflação ajudará o Fed a reforçar sua credibilidade e facilitar a administração da economia. Portanto, uma eventual resistência no Congresso poderá dificultar a legitimidade do Fed e sua capacidade de responder aos percalços da economia. Embora o Fed seja uma instituição independente e Bernanke tenha dito no ano passado durante sua confirmação no Senado que uma meta numérica poderia ser utilizada por conta própria para inflação, o presidente do BC norte-americano descartou mudanças sem um apoio, mesmo que informal, dos legisladores. Bernanke disse que é importante examinar qualquer mudança com os comitês do Congresso que supervisionam o banco central. A vitória dos democratas deve levar veteranos do partido ao comando dos principais comitês do Congresso, como o senador Christopher Dodd, à presidência do comitê bancário, e o senador Max Baucus à presidência do comitê de previdência. Muitos desses senadores democratas que emergirão nos comitês após a vitória do partido no Senado ajudaram a reformular leis bancárias, nos impostos e no setor de telecomunicações. Com agências internacionais